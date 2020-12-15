Изменениями в силовых органах занимаются некомпетентные люди. Идея реформировать Службу безопасности Украины в связи с этим может завершиться фиаско, как это раньше случилось с другими правоохранительными институциями.

Об этом у себя на странице в Facebook пишет политический эксперт Катерина Одарченко, передает Lenta.ua.

«Помимо постоянных политических свар и скандалов на втором плане остаются вопросы, которые на самом деле должны волновать украинцев. Речь идет о реформах. С одной стороны, разговоры о них уже давно набили оскомину. Почему так происходит? Очень уж часто вместо реформ мы получаем пшик. Классический пример – создание в Украине антикоррупционной системы, которая на поверку оказалась очередной беззубой и коррумпированной «надстройкой», которая функционирует наравне с реформированной полицией (которая де-факто не далеко ушла от милиции) и Офисом генпрокурора (вместо Генеральной прокуратуры). Сильно ли поменялась жизнь украинцев от таких смен вывесок? Ответ – известен», - отмечает она.

«Возникает вопрос: кто и как проводил эти реформы? В некоторых случаях речь идет о «варягах», которые приехали-уехали, особо не напрягаясь. Главное для них – галочка в портфолио, чтобы показать свои «успехи» в других странах. Если же говорить о наших реформаторах к ним у меня всегда возникал лишь один вопрос – какова их компетентность в тех сферах, которые они собираются реформировать? В большинстве своем речь идет о разного рода активистах, главах многочисленных институтов, центров, весь коллектив которых состоит из них самих. Это люди свободных профессий, часто без полноценного образования, реальной профессии и опыта. И вот – целая армия молодых ребят занимается тем, чем должны заниматься профессора, академики, аналитики высшего уровня. Почему так происходит? Это уже другой вопрос», - подчеркнула Катерина Одарченко.

«Сейчас наблюдаю за тем, как в Верховной Раде собрались реформировать последний недореформированный силовой орган страны – Службу безопасности. Все идет по старым лекалам. Создали рабочую группу во главе с нардепом-«слугой» Марьяной Безуглой – без всякого сомнения достойным человеком, семейным врачом по образованию. Повторюсь – семейным врачом. У меня возникает закономерный вопрос – какова ее компетенция? И где офицеры Службы безопасности, разведки, контрразведки, которые могли бы серьезно заняться вопросом проведения реформы? Понимающие ее реалии – не только слабые места – а их изрядно, но и те сильные стороны, которые можно было бы усилить?», - задает риторический вопрос политический эксперт.

«При всем уважении к госпоже Безуглой, а также к активистам из различных институтов (неправда ли звучит как оксюморон - «активисты из института» - но это у нас повсеместно), которые активно участвуют в разработке законопроекта, но давайте будем объективны: такой документ, подготовленный некомпетентными людьми, несет в себе страшные риски для страны. После провальных реформ на других направлениях очень бы не хотелось, чтобы у нас произошло еще одно фиаско. Открутить назад тут не получится. Как показывает практика, нынешние руководители всех «отреформированных» органов весьма вольготно чувствуют себя в своих «отреформированных» креслах. И реальных изменений они осуществить уже не позволят. Да, и зычные голоса активистов будут уверять всех в правильности их «реформ», ведь никто не захочет признать своих ошибок», - резюмировала она.