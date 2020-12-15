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В ветеринарной службе США получили положительный результат тестирования на коронавирус в дикой норки, которая оказалась на ферме в штате Юта, где раньше заболевание обнаруживали у животных, которые там выращивались, передает Укринформ.

Такой прецедент указывает на то, что и дикие норки могут болеть коронавирусом, хотя и на иной штамм (Sars-Co-V2), чем тот, что привел к пандемии.

Ранее о случаях заражения на норковых фермах сообщали в США и ряде стран Европы. Однако отсутствуют доказательства того, что инфекция может передаваться между норками вне ферм.

Как известно, в Дании, являющейся крупнейшим в мире экспортером меха норки, в 214 животных обнаружили мутировавший коронавирус, который связывают с норковыми фермами. Из-за этого в стране решили уничтожить всех норок, поскольку новый вирус опасен для людей. Впоследствии это решение признали ошибочным. Однако не менее 10 миллионов норок было уничтожено фермерами в соответствии с правительственным распоряжением, пока его не признали нарушающим законодательство.

 
ForUm

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