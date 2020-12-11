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В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта в связи с гололедом, сообщает «Киепастранс».

«От начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения в связи со сложными погодными условиями», - говорится в сообщении.

По данным КГГА, ночью обработка улично-дорожной сети не останавливалась. Всего  ночью работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника). Кроме того, к борьбе с гололедом привлечены 4000 дворников.

Ночью метеоусловия также были сложными. Осадки продолжались до 06:00 при температуре около -1° С. Поэтому приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники.

Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта. Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов. Однако тротуары возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели. Поэтому городская власть обращается к ним с призывом не пренебрегать правилами благоустройства города и выполнить обработку противогололедными средствами.

По прогнозу Украинского Гидрометцентра утром и днем ​​11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица.
ForUm

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