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Общественный транспорт во время локдауна, который могут ввести в январе в случае ухудшения эпидситуации, будет работать со значительными ограничениями.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.

«Речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями - с использованием исключительно сидячих мест», - сказал Немчинов, отвечая на вопрос о работе общественного транспорта в случае введения локдауна.

Он добавил, что в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

По его словам, эпидемиологи просчитали варианты в случае введения локдауна и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что в случае введения локдауна в Украине работу общественного транспорта не будут останавливать. Глава правительства обещал обнародовать новые карантинные ограничения 9 декабря.  

5 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине во время усиления карантина в январе планируется закрытие школ, детсадов и ТРЦ, но транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты будут работать.
ForUm

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