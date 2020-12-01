Угловой диван популярен благодаря стильному внешнему виду, а также эргономическим особенностям, комфортабельному спальному месту, которое образуется в разложенном виде.

Где приобрести диван?

Купить угловой диван можно в онлайн-каталогах магазина https://fayni-mebli.com/диваны-угловые-kiev.html, который успел зарекомендовать себя на мебельном рынке, как продавец качественных изделий, работающий с проверенными отечественными производителями. Об этом говорят многочисленные отзывы клиентской аудитории, которая осталась довольна сервисом и качеством приобретенных изделий.

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Для рационального использования пространства

Углы практически любой комнаты как правило, менее задействованы, чем другие участки. Это приводит к тому, что пространство используется не разумно. Особенно это заметно в помещениях, которые не отличаются излишним пространством. Именно поэтому с угловым диваном Г-образной формы площадь используется куда рациональнее, чем с прямым. Ведь так освобождаются дополнительные метры, а незанятый угол превращается в эргономичное пространство.

Преимущества угловых конструкций

Купить мягкий угловой диван следует из-за ряда преимуществ, которыми он богат:

Нестандартный внешний вид. Согласитесь, что такие диваны отличаются нетривиальной формой, креативным дизайном, с которыми интерьер играет новыми красками.

Удобное спальное место. В разложенном виде диван угловой конструкции служит удобным и практичным пространством для гарантированного полноценного сна. В сложенном – компактная конструкция для отдыха или просмотра телепередач.

Эргономичность. В каждой угловой модели дивана оборудован вместительный короб для хранения белья и других принадлежностей. Это позволит сэкономить место в шкафу или комоде.

Механизмы трансформации и их особенности

Еврокнижка раскладывается потягиванием сидения до упора на себя. Таким образом открывается доступ к ящику для хранения. Затем опускается спинка дивана, которая плотно прилегает к сидению, благодаря чему образуется ровное и удобное, полноценное двуспальное место. Для того, чтобы при трансформации дивана не портилось напольное покрытие, предусмотрены роликовые перекатные колесика.

Чтобы трансформировать диван-аккордеон необходимо приподнять сидение до характерного щелчка предохранительного замка. Поверхность для сна образуется после того, как потянешь механизм на себя.

Тик-так – по большому счету более усовершенствованная еврокнижка. Единственное, что ролики в этой конструкции заменены на ножки, которые выдвигаются.

В механизме трансформации дельфин нижняя часть выкатывается на роликах. Она спрятана под сидением. При этом на автоматических пружинах выпрыгивает подушка, которая заполняет пустое пространство.

Поворотный механизм самый популярный изо всех из-за того, что схема трансформации проста, тем не менее – надежна, долговечна в службе. Тут все просто – необходимо повернуть одну сторону уголка, соединив с другой.

Какой бы механизм трансформации вы не выбрали, диванчик превращается в удобное место для полноценного сна и отдыха. В малогабаритных апартаментах угловой диван – решение вопроса с кроватью или дополнительного места для ночующих гостей.