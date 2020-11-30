также в разделеМир
Пресс-секретарем Белого дома станет спикер Госдепа времен Обамы 5
Байден травмировал ногу, гуляя собакой 21
Cмертник взорвал автомобиль у военной базы Афганистана: десятки жертв 16
В Беларуси задерживают участников воскресных протестов 22
Тройное ДТП в Польше с украинцами, есть жертвы 19
На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло 8
Умер актер, исполнявший роль Дарта Вейдера 18
Черногория и Сербия обоюдно выслали послов 19
Тихановская хочет встретится с Путиным 31
Британские истребители перехватили военные самолеты РФ возле Шотландии 24
Байден пригласил Тихановскую в США 20
В ОАЭ взорвали четыре небоскреба 65
Посол ЕС: Голодомор - преступление против украинцев и человечества 15
В Британии ошибочно диагностировали COVID-19 у более тысячи граждан 10
Европол нанес мощный удар по международному наркокартелю 18
Президент Армении отправился в Москву 37
По требованию Трампа в Висконсине пересчитали голоса 31
Вакцину от коронавируса Pfizer начали развозить по миру 67

Североатлантический альянс всерьез изучает возможность пригласить Грузию к выполнению Плана действий для членства, в то время как относительно  Украины такая возможность сейчас даже не обсуждается.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники в Киеве, Тбилиси и Брюсселе

«В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие о том, что Грузия имеет основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что Тбилиси в значительной степени уже выполнил требования будущего Плана, и страна в обозримой перспективе должна была стать 31-м членом Альянса», - говорится в сообщении.

Впрочем, пока не хватает точного понимания того, когда это произойдет и не появится ли во время голосования член Альянса, который будет против предоставления ПДЧ по политическим мотивам. Окончательной политического согласия всех союзников на этот шаг еще нет, настаивают источники ЕвроПравды.

Решение о предоставлении ПДЧ, а также о приглашении к полноценному членству в НАТО принимаются консенсусом.

Впрочем, то, что в НАТО в принципе начали вести дискуссию о новом статусе для Грузии, уже является крайне важным. Ведь по Украине Альянс до сих пор отказывался даже говорить о такой возможности.

Поскольку официально согласованного решения о перспективе ПДЧ еще нет, в Брюсселе и в Тбилиси воздерживаются от заявлений по этому поводу. Впрочем риторика генсека Альянса Столтенберга по Грузии уже изменилась, а в разделе сайта НАТО который описывает отношения с Грузией, появилась дополнительная упоминание о том, что страна уже ведет подготовку к членству «через разработку и успешную имплементацию годовых национальных программ».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги