Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу НАК «Нафтогаз Украина» и экс-главу Госуправления делами Украины Игоря Бакая за мошенничество в особо крупных размерах, передает Укринформ.

Приговор был вынесен в четверг 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщалось, Игорь Бакай был задержан в Москве в октябре 2017 года, суд санкционировал взятие его под стражу. Впоследствии мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

Следствием Бакаю было вменено хищение $12 млн у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО «Индустриальная группа «Русский медведь». В МВД России, комментируя дело Бакая, называли сумму в 630 млн руб.

Игорь Бакай имеет паспорта России, Украины и Греции. Был одним из создателей «Нафтогаза». Занимал пост первого председателя правления компании с 1998 по 2000 год. С 1997 год по 2000 год был внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. С 2003 по 2004 — глава Государственного управления делами Украины. После победы Виктора Ющенко на президентских выборах ушёл в отставку и в начале 2005 года уехал в Россию.