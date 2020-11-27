Служба безопасности Украины выявила в здании президиума Национальной академии аграрных наук в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Как сообщил пресс-центр ведомства, в рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ проводили обыски в 3-х областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН. Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников.

Кроме того, в ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.