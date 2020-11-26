Служба безопасности Украины разоблачила схему по присвоению в Запорожье урожая государственного предприятия, которое подчиняется Национальной академии аграрных наук.

По предварительным данным следствия, должностные лица сельхозпредприятия вступили в сговор с менеджментом коммерческой структуры. В 2016 году чиновники, без обязательного согласования с Академией, заключали с бизнесменами договоры, согласно которым продавали права на будущий урожай.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что по коррупционной схеме коммерсанты покупали продукцию у госпредприятия фактически по стоимости семян. Выращенный урожай дельцы реализовывали по рыночным ценам. По заключению экспертов, убытки государства только по двум договорам составляют почти 20 млн гривен.

Во время обысков в помещениях госпредприятия, коммерческой структуры и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, доказывающие противоправную деятельность.

Директору госпредприятия, пока отстраненному от должности, сообщается о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.