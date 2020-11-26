Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 100-го так называемого «гуманитарного конвоя», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Поскольку перемещение «гумконвоя» вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций.

С 5:30 по 6:35 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. «гумконвоя» в составе 14 автомобилей.

В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.