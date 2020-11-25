также в разделеРелигия
Центр Разумкова констатировал увеличение количества верующих УПЦ 5
В УПЦ отметили день памяти святых ректоров Киевских духовных школ 6
Митрополит Антоний рассказал, какие люди могут изменить мир 6
В УПЦ создали Телеграм канал, где можно ознакомиться с новыми богослужебными текстами 6
Олег Карамазов призвал Президента защитить верующих украинцев от оскорбительных действий Патриарха Варфоломея 48
Митрополит Антоний заявил, что от решения Кипрского Синода зависит сохранение православной каноничности 13
Митрополит Антоний рассказал, как Киево-Печерскую лавру пытались захватить во время Майдана в 2014 году 9
Митрополит Антоний объяснил, как относиться к предательству Церкви со стороны бывших сторонников 15
В УПЦ объяснили, как Церковь относится к кремации 9
В Киеве волонтеры УПЦ провели благотворительную фотовыставку для помощи бездомным 15
На Житомирщине община храма УПЦ нуждается в помощи на восстановление храма после пожара 8
В Церкви считают недопустимым использование QR-кодов для посещения храмов 10
Митрополит Антоний напомнил о «двойных стандартах» Фанара 20
В Киево-Печерской лавре состоялся круглый стол, посвященный Блаженнейшему Митрополиту Владимиру 10
Православный кинофестиваль «Покров» посмотрели более 100 тыс зрителей 37
Кипрский Синод примет решение по «украинскому вопросу» на следующей неделе 14
Северодонецкая епархия УПЦ передала помощь погорельцам Луганщины 18
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ служит Богу и людям в условиях давления и провокаций 10

Кипрский митрополит Никифор заявил, что решение Священного Синода Кипрской Православной Церкви поддержать позицию архиепископа Хризостома по признанию ПЦУ– не обязательно.

Комментируя решение Синода Кипрской Церкви митрополит Никифор заявил, что компромиссное решение, которое он предложил не прошло, а принятое Синодом решение «не имеет обязательной силы», поскольку это «вопрос веры», сообщает издание «Ромфея».

Митрополит Никифор подчеркнул, что во время Синода были «зафиксированы разногласия», а окончательный результат – 9 против 6 голосов (при одном воздержавшемся).

По словам митрополита Никифора, «было принято предложение митрополита Пафосского. Мы выступили против его предложения, мы не согласились. Предложение касалось признания Епифания предстоятелем Киевским и всея Украины».

Владыка отметил, что синодальное решение «нас не связывает, у нас есть примеры в Православии, когда только один не согласился и впоследствии был оправдан: Марк Эфесский. Он не согласился и не подписал протокол синода, хотя все остальные подписали. История оправдала его, и в 1484 году Ферраро-Флорентийский собор был аннулирован, а Марк Эфесский стал святым нашей Церкви».

Как сообщалось ранее. сегодня Священный Синод Кипрской Церкви заявил, что «не возражает против решения его блаженства» архиепископа Хризостома о признании ПЦУ.

В то же время Священный Синод «надеется на более широкие консультации, в которых примут участие все (Поместные Церкви, – Ред.), чтобы пройти через нынешний кризис, который угрожает расколом Церкви Христовой».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
7
Теги