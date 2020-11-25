Кандидат на должность государственного секретаря США в администрации новоизбранного президента Джо Байдена, Энтони Блинкен рассказал о своих дедушке и отчиме, которые прибыли в США как иммигранты.

По словам Блинкена, его дед Морис Блинкен «сбежал от погромов в России», пишет Радио Свобода.

Как отмечается в статье о смерти Мориса Блинкена в выпуске New York Times за 15 июля 1986, он родился в «Киеве, Россия», ведь на время рождения Мориса Блинкена Украина была частью Российской Империи, а на момент выхода некролога находилась в составе СССР).

Отчим политика, Сэм Писарро, родился в Польше в еврейской семье. По словам Блинкена, он был единственным из 900 детей из его школы, кто пережил Холокост, проведя четыре года в концлагерях.

Новоизбранный президент США Джо Байден и его вице-президентка Камала Харрис 24 ноября провели мероприятие в городе Уилмингтоне, штат Делавэр, на котором представили кандидатуры, которые планируют выдвинуть на должности в сфере дипломатии и национальной безопасности в новой администрации.