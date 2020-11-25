Командование Седьмого флота США назвало не соответствующим действительности заявление российского министерства обороны об инциденте с эсминцем «Джон Маккейн». Ранее в Москве заявили, что пригрозили тараном эсминцу за то, что тот углубился в территориальные воды России, сообщает ВВС.

Российское военное ведомство сообщило, что американский эсминец нарушил границы территориальных вод России и покинул их только после того, как российские моряки пригрозили пойти на таран.

Как утверждает командование Седьмого флота, утром 24 ноября эскадренный миноносец «Джон Маккейн» (DDG 56) выполнял служебные задачи в районе залива Петра Великого в Японском море, в соответствии с международным правом на свободу навигации в международных водах.

Одной из целей похода было показать, что чрезмерные претензии России на морские территории, как особо подчеркнули американские военные, не соответствуют международному праву.

«В 1984 году СССР ввел систему, согласно которой определил протяженность территориальных вод вдоль своих берегов, включая и «прямую линию», которая перекрыла залив Петра Великого, как внутренние воды, - говорится с заявлении командования Седьмого флота. - Это перекрытие протяженностью в 106 морских миль не соответствует международным законам, утвержденным в международной конвенции мореплавания…»

Американские представители подчеркнули, что действия команды эсминца должны были продемонстрировать, что США не считают законными утверждения России о том, что залив Петра Великого является «историческим» и принадлежит к территориальным водам РФ.

Подобные претензии также не соответствуют международному морскому праву.

«Джон Маккейн» углубился в территориальные воды России недалеко от Владивостока, утверждает российское министерство обороны. Из его заявления следует, что российские моряки пригрозили тараном, после чего корабль вернулся в нейтральные воды.

«Сегодня в 6:17 [по московскому времени] эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра», - заявили в минобороны России.

После этого большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил американских моряков о недопустимости таких действий и возможности «применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод».

Как следует из заявления, корабль Тихоокеанского флота России не только направил предупреждение, но и сменил курс, начав приближаться к «Джону Маккейну», после чего американский эсминец «сразу вышел в нейтральные воды» и повторных попыток войти в них «не предпринимал».

В пресс-службе Седьмого флота США заявили, что американская сторона не считает эти воды российскими.

Командование Седьмого флота США предупредило, что в будущем намерено использовать права на свободное судоходство в этом регионе, гарантированные международной конвенцией 1982 года.

«Исторический залив»

Залив Петра Великого в России считают «историческим заливом» и на этом основании относят его к своим территориальным водам. При этом ширина входа в него превышает 24 мили. В морском праве залив может относиться к территориальным водам, если вход в него не превышает это расстояние, а все берега залива относятся к одному государству.

«Джон Маккейн» базируется на базе Йокосука в Японии. Это ракетный эсминец, на вооружении которого стоят ракеты «Томагавк». Корабль назван в честь двух адмиралов Джона С. Маккейна-младшего и Джона С. Маккейна-старшего - отца и деда покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Залив Петра Великого - самый большой залив Японского моря у российских берегов. Он расположен на юге Приморского края, Владивосток находится на берегу залива.

Российские военные также сообщили, что противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остается в непосредственной близости от американского боевого корабля. Кроме того, в район направлен корвет «Совершенный».