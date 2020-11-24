Соглашение о создании зоны свободной торговли с Израилем вступит в действие с 1 января 2021 года.
Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.
«ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества», – написал глава государтва.
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