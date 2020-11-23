От позиции Священного Синода Кипрской Церкви зависит единство Православия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя предстоящее заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви после принятия архиепископом Кипрским Хризостомом единоличного решения поминать в диптихах ПЦУ.

Владыка Антоний напомнил слова блаженного Августина, который сказал, что «мы веруем во святую соборную Церковь. Однако еретики и раскольники также называют свои общины церквами. Но еретики, ложно мысля о Боге, искажают саму веру, а раскольники беззаконными разделениями отступают от братской любви, хотя верят в то же самое, что и мы. Поэтому ни еретики не принадлежат вселенской Церкви, которая любит Бога, ни раскольники не принадлежат к ней».

По мнению митрополита Антония, заседание Священного Синода Кипрской Церкви, запланированное на 23 ноября, «будет проходить на фоне крайне негативных и печальных событий. В первую очередь речь идет о принятии Архиепископом Кипрским Хризостомом единоличного решения поминать в диптихах Православных Предстоятелей руководителя ПЦУ».

Управделами УПЦ подчеркнул, что «этот самовольный шаг, который был сделан без согласования с членами Священного Синода, не только де-факто расколол Кипрскую Православную Церковь. Он также привел к невозможности молитвенного и евхаристического общения нашей Церкви с Архиепископом Кипрским».

Именно поэтому, считает иерарх УПЦ, «многократно возрастает значимость итогов упомянутого заседания, а также вообще результатов урегулирования проблемы, вызванной действиями первоиерарха Кипрской Церкви. Ведь на данный момент в рамках соответствующей дискуссии решается два основополагающих вопроса».

«Первый касается перспектив увеличения раскола мирового Православия. Кипрская Церковь может либо усугубить, либо не усугубить разрыв всеправославного единства. Это не просто ответственный, но и поистине судьбоносный выбор. Поскольку за его итоги придется держать ответ перед Богом», – считает архиерей.

Он уверен, что «фактически на чаше весов сейчас находятся верность Господу и готовность следовать курсу, легализирующему раскольников и уничтожающему основы Православного вероучения».

Кроме того, митрополит Антоний считает, что «второй вопрос упирается в тематику соборности», так как «соответствующее решение о поминовении ПЦУ было принято самочинно, методом волюнтаризма».

«И если оно не будет отменено, то возникнет прецедент установления главенства власти одного иерарха над соборным механизмом церковного управления. Де-факто речь идет о возможности утверждения формата «папизма» в конкретной Православной Церкви. К каким неблаговидным последствиям в перспективе может привести подобное развитие событий, уверен, обьяснять не стоит», – подчеркнул митрополит Антоний.

Исходя из этого, говорит владыка, «можно смело сказать, что сейчас на плечи епископов Кипрской Православной Церкви возложен очень серьезный груз ответственности. От их позиции зависит как судьба соборности в их Церкви, так и ее единства. Пусть Господь дарует им мудрости, сил и мужества сделать правильный выбор!».