Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время против страны «работают мощнейшие спецслужбы мира». Об этом она сказал во время посещения ОАО «Гомсельмаш», передает БЕЛТА.

«США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди», - сказал он.

Лукашенко также отметил, что, в первую очередь, используя интернет, современные технологии, «качают всю планету». «Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится», – заявил он.