также в разделеПолитика
Санду хочет «починить» отношения с Украиной 7
Партия Медведчука ожидает от Зеленского объективного расследования по делу о госперевороте в 2014 году 17
Апелляционный суд объяснил, почему отменил заочный арест Януковича 13
Дубинский: Каждая вторая гривня из бюджета-2021 пойдет на погашение долгов 17
Розенбаум: Война на Донбассе устраивает Украину? План Кравчука – пустышка, которая обнуляет весь мирный процесс 15
WP: США могут ввести санкции против судей КСУ 26
Кулеба предложил назначить Маркарову новым послом Украины в США 30
Послы стран G7 высказали Зеленскому пожелания по отбору судей КСУ 16
СМИ: Антиконституционный скандал добил рейтинг Зеленского и показал силу оппозиции 35
СМИ: Маркарова может стать новым послом Украины в США 20
Санду: Крым – это часть Украины 8
Лазарев: Украинцы устали от «мягкого» президента, им нужен такой политик как Медведчук 69
Санду посоветовала Украине учесть негативный опыт Молдовы по Приднестровью 23
В ОГП не видят перспектив в деле по «госперевороту» во время Майдана 27
В «Слуге народа» не сказали, сколько потратили на «опрос Зеленского» 10
Парубия вызвали на допрос в ГБР 16
Зеленский: Сытник останется директором НАБУ 21
Зеленский ответил на петицию о растаможке «евроблях» 18

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время против страны «работают мощнейшие спецслужбы мира». Об этом она сказал во время посещения ОАО «Гомсельмаш», передает БЕЛТА.

«США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди», - сказал он.

Лукашенко также отметил, что, в первую очередь, используя интернет, современные технологии, «качают всю планету». «Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится», – заявил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги