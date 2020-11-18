Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые разрешило использовать тест на коронавирус, результат которого можно получить в домашних условиях.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на FDA.

«FDA продолжает демонстрировать беспрецедентную скорость реагирования на пандемию. Хотя диагностические тесты COVID-19 разрешены для сбора (материалов для исследования – ред.) на дому, это первые тесты, которые можно проводить самостоятельно и получать результаты дома», - говорится в пресс-релизе организации.

Как отмечается, молекулярный тест американской компании Lucira Health делается путем взятия мазка из носоглотки. Затем тампон с мазком необходимо опустить во флакон, который помещается в тестовое устройство. Спустя 30 минут или ранее результат появляется на светящемся дисплее тестовой установки. Исследования можно проводить как дома, так и в медорганизациях.

В FDA предупредили, что данный тест можно проводить самостоятельно только лицам старше 14 лет, если же пациенты младше этого возраста, то их должны тестировать специалисты.

Отмечается, что изделие продается только по рецепту от врача.

Напомним, в Сингапуре разработали тест на вирус SARS-CoV-2, который показывает результат в течение одной минуты. Аппарат имеет вид респираторной трубки с одноразовой насадкой, в которую надо подышать.