также в разделеПолитика
Партия Медведчука потребовала, чтобы США извинились перед Украиной 20
Кузьмин: Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины от COVID-19 в Украине 14
Ставицкий: Украинцы с радостью согласились бы на российскую вакцину от COVID-19, но власть вставляет Медведчуку «палки в колеса» 15
Прокуратура готовит подозрения членам Васильковской ТИК из-за многочисленных фальсификаций на выборах 13
МИД уже работает над визитом Санду в Украину 12
Кулеба: Украина может вступить в НАТО и без ПДЧ 30
В ЕС напомнили, что ожидают от Украины урегулирования конституционного кризиса 10
В ОП настаивают на обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС 28
В Кабмине оценили евроинтеграцию Украины на твердую восьмерку 11
Розенбаум: План Кравчука по Донбассу противоречит Минским соглашениям и ведет не к миру, а к войне 36
В Еврокомиссии призвали Украину к перезагрузке судебной реформы 17
Зеленский уволил главу Николаевской ОГА 34
ЦИК зарегистрировала Гунько нардепом 8
Еще одна политсила выступила за увольнение Гетманцева 24
В Раде пригрозили увольнением Гетманцеву 40
Пиховшек: Партия Медведчука – единственная проукраинская политическая сила в стране 23
Поджог офиса Партии регионов: Черновол сообщила о завершении досудебного расследования 27
Зеленский запустил международный флешмоб к годовщине ЮНЕСКО 19

Директор Центра информации и документации Организации Североатлантического договора (НАТО) Винета Клейне напоминает Украине, что короткого пути к членству в Альянсе не существует.

Об этом она сказала во время заседания круглого стола на тему: «Отношения Украина - НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе», передает УНИАН.

«Предоставление Плана действий, касающегося членства, не обуславливает заранее какое-либо решение относительно членства в НАТО», - подчеркнула Клейне.

При этом она заявила, что есть еще очень важное направление, которое Альянс твердо поддерживает касательно проведения реформ в Украине. «Это нынешние реформы Украины в сфере безопасности и обороны. Очень важно, что эти реформы осуществляются на комплексной основе, и важно, что во время этого процесса все аспекты учитываются, и в частности, такие, как усиление мер по борьбе с коррупцией, обеспечение демократического контроля и надзора и гражданского контроля над Вооруженными силами Украины и органами безопасности», - добавила она.

Клейне отметила, что ее родной стране, Латвии, понадобилось десять лет «очень тщательной и упорной работы» для проведения реформ с целью приближения к НАТО. По ее словам, реформы должны не останавливаться и внедряться на регулярной основе. «Не должно быть, например, одного шага вперед и двух шагов назад», - заявила Клейне.

«Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. И что касается реформ Украина взяла на себя обязательства. Очень важно, чтобы они воплощались и выполнялись, и чтобы они приносили результаты», - подчеркнула Клейне.

В этой связи она напомнила, что решения Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, о политике открытых дверей, остаются в силе.

«НАТО ожидает от Украины продолжения сосредоточения на внутренних реформах. Успешное внедрение реформ является лучшим способом для дальнейшего движения к членству», - добавила Клейне.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО не нужно превозносить до ранга культа, ведь целью Киева является членство в Альянсе, которого можно достичь и без этого плана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги