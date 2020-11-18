Директор Центра информации и документации Организации Североатлантического договора (НАТО) Винета Клейне напоминает Украине, что короткого пути к членству в Альянсе не существует.

Об этом она сказала во время заседания круглого стола на тему: «Отношения Украина - НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе», передает УНИАН.

«Предоставление Плана действий, касающегося членства, не обуславливает заранее какое-либо решение относительно членства в НАТО», - подчеркнула Клейне.

При этом она заявила, что есть еще очень важное направление, которое Альянс твердо поддерживает касательно проведения реформ в Украине. «Это нынешние реформы Украины в сфере безопасности и обороны. Очень важно, что эти реформы осуществляются на комплексной основе, и важно, что во время этого процесса все аспекты учитываются, и в частности, такие, как усиление мер по борьбе с коррупцией, обеспечение демократического контроля и надзора и гражданского контроля над Вооруженными силами Украины и органами безопасности», - добавила она.

Клейне отметила, что ее родной стране, Латвии, понадобилось десять лет «очень тщательной и упорной работы» для проведения реформ с целью приближения к НАТО. По ее словам, реформы должны не останавливаться и внедряться на регулярной основе. «Не должно быть, например, одного шага вперед и двух шагов назад», - заявила Клейне.

«Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. И что касается реформ Украина взяла на себя обязательства. Очень важно, чтобы они воплощались и выполнялись, и чтобы они приносили результаты», - подчеркнула Клейне.

В этой связи она напомнила, что решения Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, о политике открытых дверей, остаются в силе.

«НАТО ожидает от Украины продолжения сосредоточения на внутренних реформах. Успешное внедрение реформ является лучшим способом для дальнейшего движения к членству», - добавила Клейне.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО не нужно превозносить до ранга культа, ведь целью Киева является членство в Альянсе, которого можно достичь и без этого плана.