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В комиссию, которая будет регулировать деятельность, связанную с казино, лотереями и букмекерскими конторами, на конкурсе выбрали трех человек - главу и двух членов комиссии, для полноценной работы госоргана нужно пятеро.

Об этом в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом» сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает «Экономическая правда».

По его словам,главу и двух членов комиссии отобрали из 42 претендентов.

«С человеком, который возглавил эту комиссию (Иван Рудый - ред.), я познакомился онлайн. Я еще вживую его не видел. Но это человек с боевой биографией, участник АТО, участник «Игор непокоренных», человек, прежде всего, с хорошей репутацией, с прекрасным знанием английского языка, со знанием законодательства. Также большую роль играет вопрос добродетели», - рассказал министр.

Он добавил, что в первом туре конкурса было 340 заявок. Из-за пандемии коронавируса процедуру изменили - собеседования проводит министр Кабинета министров дистанционно. Но когда Верховная Рада утвердит новые нормы - конкурсы возобновятся.

Сейчас проходит второй тур на вакантные места. Немчинов отметил, что за один тур не выбрали необходимое количество сотрудников комиссии, так как большая ответственность и высокие коррупционные риски.

«Комиссия по регулированию азартных игр - это орган, которому поручили лицензирование, контроль и лишения лицензий за нарушение условий ведения игорного бизнеса. Будут созданы территориальные подразделения, которые будут следить за исполнением закона», - сказал также министр.
ForUm

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