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Во вторник, 17 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе телефонного разговора с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром обсудил вопрос доступа Украины к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, так как именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе», - отметил Степанов.

Со своей стороны министр здравоохранения и социальных услуг США поблагодарил министра Степанова за звонок и заметил, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США.

Азар пообещал способствовать усилению коммуникации Минздрава Украины с такими компаниями-производителями вакцин как Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контрактов по получению вакцины.

Кроме того, Азар отметил поддержку Украины и готовности усилить сотрудничество по программам в борьбе с такими инфекционными заболеваниями как корь, туберкулеза и др.
ForUm

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