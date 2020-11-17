Предоставление Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО не нужно превозносить до ранга культа, ведь целью Киева является членство в Альянсе, которого можно достичь и без этого плана.

Такое мнение в рамках онлайн-конференции «The Road to Warsaw Security Forum» выразил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

«Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить», - заявил Кулеба.

Он добавил, что ПДЧ нельзя превозносить до ранга культа.

Кулеба подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и ​​дедлайну.

«Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели», - резюмировал украинский министр.