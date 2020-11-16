Митрополит Киккский и Тилирийский Кипрской Православной Церкви Никифор считает, что отмена Патриаршей грамоты 1686 и присвоение Константинопольским Патриархатом юрисдикционного права на церковную территорию Украины является недействительной.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ.

В опубликованных выводах из книги митрополита Никифора, вышедшей недавно под названием «Современный украинский вопрос и его решение согласно с божественными и священными канонами» утверждается, что отмена Патриаршей грамоты 1686 года является «односторонним, самовольным, антиканоническим, а соответственно и недействительным» действием Фанара.

Митрополит Никифор подчеркивает, что «церковное сознание Вселенского Патриархата и Русской Церкви, а также и всеправославное вселенское сознание (то есть, всех Поместных Православных автокефальных Церквей) всегда без сомнений и колебаний принимали тот факт, что Православная Церковь в Украине находилась в течение последних 332 лет (1686 - 2018) под церковной юрисдикцией православного Московского Патриархата и была ее канонической территорией».

Иерарх Кипрской Церкви напоминает, что «это всеправославное церковное сознание проявлялось постоянно, без возражений и предостережений, через всеправославные сослужения и мероприятия, в ходе мирных визитов, а также на международных конференциях и многих других мероприятиях».

Книга «Современный украинский вопрос и его решение согласно с божественными и священными канонами» посвящена исследованию и анализу исторических фактов и канонических документов по «украинскому церковному вопросу», ставшему сегодня причиной кризиса в мировом Православии в связи с недавними действиями Константинопольского Патриархата в Украине. Книга состоит из 233 страниц, из которых непосредственно текст исследования занимает 191 страницу.