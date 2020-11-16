Современный ритм жизни диктует свои правила. Среди таковых известное многим: «Время - деньги». В некоторых, ситуациях это выражение используется уже не в переносном, а в буквальном смысле. Многие из нас сейчас настолько загружены работой и другими делами, что нет времени даже на то, чтобы сходить в магазин за какой-то нужной вещью.

На помощь тут приходит всемирная паутина. Она расширяет возможности человека настолько, что теперь можно запросто оплачивать счета, общаться с близкими людьми, которые находятся далеко, делать необходимые покупки, даже не выходя из дома. Однако еще далеко не все знают, как же правильно использовать интернет для подобных целей. Сегодня в нашей статье мы расскажем о том, как же правильно покупать вещи в интернет магазинах.

Выбираем онлайн магазин и товары

Надо сказать, что у такого виртуального шопинга есть целый ряд преимуществ. Во-первых, покупать вещи через интернет очень удобно потому, что даже из дома выходить никуда не нужно. Во-вторых, цены на маркетплейсах обычно более приемлемые. Ну и, в-третьих, ассортимент продукции в интернете часто отличается большим разнообразием, чем в обычных магазинах.

Если вы решили приобрести вещь в интернет-магазине, то первое, с чем нужно определиться, что и где покупать. Найти нужный товар и магазин, его предлагающий, можно через поисковики. Существуют в сети и специальные каталоги товаров, где можно сравнить стоимость одной и той же вещи в разных интернет-магазинах. Или же каталоги магазинов, здесь уже можно подробно ознакомиться с ассортиментом конкретного магазина. Одним из таких каталогов является маркетплейс "Синтетик". Synthetic.ua — интернет магазин абсолютно нового формата. На этой торговой площадке огромный выбор разных товаров от многих продавцов. Призвание маркетплейса: помочь предпринимателям продавать свои товары, а клиентам — купить хороший товар по низкой цене.

Найдя нужную вам вещь на одной из страниц интернет-магазина, не спешите делать покупку. Сначала убедитесь, что этот магазин надежен и обладает хорошей репутацией. Для этого можно посмотреть отзывы о нем в том же самом интернете.

Хороший магазин всегда предоставит для покупателя обширную информацию о себе, с возможностью обратной связи, номерами телефона и указанием фактического местонахождения. Если интернет-магазин соответствует описанным выше показателям, и его внешний вид не вызывает у вас подозрений, то можете смело делать покупку.

Необходимо также обратить внимание на предлагаемые магазином способы доставки товара и их стоимость. Обычно доставка осуществляется курьером, если магазин находится в вашем городе, или почтой, если магазин находится в другом городе.

Обратите внимание на стоимость доставки. Бывают случаи, когда недобросовестные продавцы завышают ее до немыслимых пределов, и в итоге вещь обходится очень дорого. Чтобы не прогадать со стоимостью доставки, лучше сравнить ее на сайтах нескольких интернет-магазинов или курьерских служб. Некоторые магазины предоставляют покупателям возможность самовывоза приобретенного товара. Такой вариант подойдет тем, кто не хочет тратить время и деньги на ожидание и оплату доставки.

Если в интернет-магазине вы хотите приобрести одежду, то не поленитесь посмотреть таблицы соответствия размеров, поскольку иногда у производителей разных стран маркировка может различаться.

Оформляем заказ

Теперь непосредственно о том, как же совершить покупку в интернет-магазине. Вся операция, по сути, представляет собой один щелчок мышью по изображению корзины или надписи «корзина» на соответствующей странице с нужным вам товаром.

Правда, есть одно «но»: чтобы купить вещь через интернет, бывает нужно зарегистрироваться на сайте магазина. Тут существует два варианта: предварительная регистрация (она проходит до того, когда вещь «положена в корзину») т.е. сначала нужно будет подтвердить регистрацию по электронной почте, зайти на сайт под своим ником, и только потом сделать покупку и оформить заказ. Или же зарегистрироваться нужно будет только тогда, когда корзина будет заполнена.

Регистрация на сайте - процедура обязательная, поскольку в момент ее совершения вы указываете свои контактные данные и другую нужную информацию. После чего представитель магазина связывается с вами на предмет подтверждения покупки и уточнения подробностей заказа.

Оплачиваем покупку

Ну и, наконец, о способах оплаты покупки. Уважающие себя интернет-магазины, как правила предлагают своим покупателям несколько вариантов оплаты товара. Обычно это:

Оплата наличными (если магазин находится в вашем городе) осуществляется в момент передачи товара клиенту, если купленную вещь вам доставляет курьер.

Наложенный платеж подходит, если доставка осуществляется в другой город или если так удобно покупателю.

Прямой перевод электронных денег безналичным перечислением, когда продавец выставляет вам счет, а вы его оплачиваете.

Перевод электронных денег через терминалы.

Оплата с помощью карт VISA, MasterCard, если магазины предусматривают связь с данными системами.

После того как вы получите на руки приобретенную вами вещь, внимательно осмотрите ее. Если она некачественная, то согласно закону «О защите прав потребителя», вы можете отказаться от покупки. Продавец будет обязан вернуть вам деньги или заменить товар. Однако с деньгами за доставку товара придется распрощаться, их вам никто вернуть не сможет.