В Ривненской области правоохранители задержали двух криминальных «авторитетов», которые находились во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Одному из них инкриминируют похищение человека и убийство, другому — разбойное нападение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Ровенской области и полиция.

Первого подозреваемого задержали по месту временного проживания на одной из баз отдыха в Ровенской области. Во время задержания он оказал сопротивление правоохранителям и пытался убежать. Также у мужчины изъяли поддельный паспорт гражданина Украины, который он использовал для «конспирации».

Оперативники спецслужбы установили, что неоднократно судимый уголовник с октября 2020 скрывался от правоохранителей за совершение преступлений в Запорожской и Днепропетровской областях. Злоумышленник причастен к незаконному лишению свободы человека и нанесениям тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Его подозревают в похищении и убийстве жителя Запорожья. В начале октября в полицию обратилась женщина, сообщив, что неизвестный мужчина ворвался в квартиру и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним.

Следствие установило, что похищение организовал 55-летний "авторитет". Помогал ему 30-летний житель Запорожья, который незаконно проник в жилище потерпевшего. Затем злоумышленники вывезли 40-летнего мужчину на берег реки, где в течение нескольких часов избивали и пытали его. Не дождавшись выкупа, который они требовали от родственников похищенного, злоумышленники убили жертву, а тело закопали в лесополосе.

За содеянное фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества, уточнили в СБУ.

Как отмечается, через несколько дней полицейские задержали младшего сообщника и вручили ему уведомление о подозрении в похищении человека (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса) и нарушение неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162 УК).

Отмечается, что второй "авторитет" - 26-летний мужчина - находился в розыске по подозрению в разбойном нападении. По данным полиции, он вместе с двумя сообщниками совершил вооруженное нападение на двух местных жителей, избил их и отобрал деньги и личные вещи.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность злоумышленников к совершению других преступлений.

Спецоперация проводилась сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции.