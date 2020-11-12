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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», который скрывался в Днипре, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Луганска, бывший десантник присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из НВФ. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом «3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады».

Затем он оставил «службу» у боевиков и решил «залечь» в Днипре, где трудоустроился.

Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
ForUm

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