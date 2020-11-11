также в разделеОбщество
В Украине ввели карантин выходного дня
Главу Минздрава избрали в Одесский облсовет 2
Одному из главарей «МГБ ДНР» сообщили о подозрении 6
Кабмин введет карантин выходного дня 15
Украина приветствует завершение войны в Нагорном Карабахе 6
Топ-менеджер банка присвоила более 12 млн гривен вкладчиков 10
Под Кабмином протестуют против карантина выходного дня 40
Через КПВВ на Донбассе на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехал 71 40
В Днипре задержали подозреваемого в убийстве херсонского бизнесмена 9
Шкарлет: Отмена 12-летнего образования – это фейк, но дискуссия продолжается 12
Карантин выходного дня: Шмыгаль обещает подставить плечо бизнесу 22
В Украине зафиксирован новый рекорд случаев COVID-19 – 10 611 86
Новоизбранного от «Слуги народа» главу ОТГ задержали на взятке 33
Шмыгаль предрекает Украине «итальянскую ситуацию» с COVID-19 уже в январе 84
10 ноября. Картина дня 22
В Одессе автомойщик решил «протестировать» Tesla клиента 34
СБУ: На Луганщине разворовали деньги, выделенные на ремонт больниц и школ 75
Маркива наградили высокой церковной наградой 15

Служба безопасности Украины проводит расследование по итогам аудита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», проведенного Государственной аудиторской службы, по завершении которого будут обнародованы результаты.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Действительно был проведен аудит. Есть результаты Государственной аудиторской службы. Результаты негативные. Часть мы видели уже в средства массовой информации, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит соответствующее расследование, результаты будут обнародованы», - сказал он.

Премьер отметил, что за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и, в частности, наблюдательные советы.

«Ответственность несет правление, руководители. Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виноватыми в каких-то нарушениях, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: «Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение». Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности», - подчеркнул Шмыгаль.

В начале октября СМИ опубликовали отчет Государственной аудиторской службы, в котором сообщается, что, по результатам ревизии деятельности НАК «Нафтогаз Украины» за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года, финансовые потери государственного бюджета составили 75,5 миллиарда гривень.

Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» отложил размещение евробондов из-за того, что инвесторы отреагировали на негативные новости из Украины, связанные с публикацией данных об аудите «Нафтогаза».


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
13
Теги