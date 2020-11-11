Служба безопасности Украины проводит расследование по итогам аудита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», проведенного Государственной аудиторской службы, по завершении которого будут обнародованы результаты.



Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Действительно был проведен аудит. Есть результаты Государственной аудиторской службы. Результаты негативные. Часть мы видели уже в средства массовой информации, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит соответствующее расследование, результаты будут обнародованы», - сказал он.

Премьер отметил, что за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и, в частности, наблюдательные советы.

«Ответственность несет правление, руководители. Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виноватыми в каких-то нарушениях, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: «Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение». Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности», - подчеркнул Шмыгаль.

В начале октября СМИ опубликовали отчет Государственной аудиторской службы, в котором сообщается, что, по результатам ревизии деятельности НАК «Нафтогаз Украины» за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года, финансовые потери государственного бюджета составили 75,5 миллиарда гривень.

Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» отложил размещение евробондов из-за того, что инвесторы отреагировали на негативные новости из Украины, связанные с публикацией данных об аудите «Нафтогаза».



