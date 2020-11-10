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Традиционно, вина за отсутствие детей в браке возлагалась на женщину, и общество не освободилось от этих взглядов. Статистика говорит о том, что мужское бесплодие встречается с той же частотой, что и женское, а 10% пар не могут зачать ребенка из-за сочетания мужского и женского бесплодия.

Традиционно, вина за отсутствие детей в браке возлагалась на женщину, и, к сожалению, общество не в полной мере освободилось от этих взглядов. На самом же деле статистика говорит о том, что мужское бесплодие встречается с той же частотой, что и женское, а 10% пар не могут зачать ребенка из-за сочетания мужского и женского бесплодия.

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Основная разница: симптомы

Бесплодием называется невозможность зачать ребенка для женщины, и невозможность оплодотворить женщину для мужчины. Женская репродуктивная система более сложна, и поэтому ее разбалансировка и нарушение фертильности проявляется обычно множеством симптомов, хотя и не всегда значительных. Симптом же мужского бесплодия, как правило, один-единственный — отсутствие беременности у партнерши. В этом и состоит главная разница между этими двумя видами бесплодия, и именно по этой причине до появления современных возможностей диагностики считалось, что бесплодие в паре вызвано проблемами у женщины, ведь если мужчина способен совершить половой акт, то никаких проблем с репродуктивным здоровьем у него нет.

Разница в диагностике и врачебной специализации

Бесплодие бывает первичным и вторичным, абсолютным и относительным, может иметь разное происхождение, а в некоторых случаях быть необъяснимым, по крайней мере, неопределяемым средствами современной медицины.

Мужское бесплодие всегда находит отражение в спермограмме: вне зависимости от того, чем оно вызвано, патология приведет к тому или иному изменению количества или качества спермы. Спермограмма — главный, хотя и не единственный анализ в диагностике мужского бесплодия. Нарушения, приводящие к мужскому бесплодию, обычно связаны с половой системой, поэтому лечением занимается уролог или андролог.

Женское бесплодие, помимо собственно невозможности достичь беременности, может проявляться разными нарушениями, к тому же быть не самостоятельной патологией, а симптомом, поэтому обследование требуется всестороннее, выделить какой-то основной анализ невозможно. Лечением женского бесплодия, помимо гинеколога, может заниматься эндокринолог, невролог, уролог, психотерапевт.

Разный подход к лечению женского и мужского бесплодия

Лечение бесплодия зависит от его причины и заключается в ее устранении. Например, вылеченное воспаление, восстановление проходимости маточных труб у женщин или семявыводящих путей у мужчин.

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В ряде случаев причину устранить невозможно, и тогда прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям. Подход тут разный для мужчин и женщин. Все, что требуется от мужчины — жизнеспособные сперматозоиды, и даже когда их получают хирургическим способом, это одна процедура. Женщине же приходится проходить лечение длительно: несколько месяцев подготовки, затем имплантация эмбриона, а после — вынашивание плода под наблюдением врачей, и это в случае успеха. В случае же неудачи таких попыток может потребоваться несколько. Отметим, что иногда этот сложный путь приходится проходить и абсолютно здоровой женщине с нормальной фертильностью, если у ее партнера выявлена форма бесплодия, не позволяющая забеременеть естественным способом.
ForUm

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