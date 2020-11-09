Североатлантический альянс предоставляет конкретную помощь как своим членам, так и странам-партнерам в борьбе с коронавирусом.

Примеры такой помощи привела заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Кармен Ромеро во время выступления на Львовском форуме 2020, который проходит в режиме онлайнового экспертного марафона, сообщает Укринформ.

По словам Ромеро, Альянс оказывает помощь путем доставки критически важной помощи, транспортировки медперсонала и медицинских средств, сооружения госпиталей и тому подобное. С конца октября помощь от НАТО получили несколько стран, в том числе Албания, Чехия, Черногория, Северная Македония, Молдова, Тунис; рассматривается вопрос о предоставлении поддержки Украине и Боснии и Герцеговине, сказала она.

Ромеро отметила, что подготовка ко второй волне началась еще в июне, когда был разработан план помощи странам-партнерам. Были сделаны запасы необходимых материалов и оборудование: аппараты ИВЛ предоставили США и Венгрия, защитные материалы - Германия, финансы поступают из разных стран, сказала она.

По данным, размещенным на сайте НАТО, в частности, 17 октября 60 аппаратов искусственной вентиляции легких из запасов Альянса получила Албания, 27 октября такое же количество было доставлено в Чехию, 30 октября также 60 аппаратов ИВЛ были доставлены в Северную Македонию; 4 ноября органы здравоохранения Черногории получили 20 аппаратов ИВЛ в ответ на пандемию COVID-19.

В то же время Ромеро подчеркнула, что рядом с такими новыми задачами НАТО должно оставаться готовым ответить на все возможные вызовы и противостоять им, сохранить свою боеспособность, выполнять миссии в горячих точках, быть сильной политически. Сделать это возможно только совместными усилиями, добавила представительница Альянса.