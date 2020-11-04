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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошел действующего президента Дональда Трампа в штате Мичиган по результатам обработки 94% процентов бюллетеней.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Politico.

У Байдена пока 49,4% голосов (2 502 923), у Трампа - 49,1% (2 492 118). Ранее Трамп немного опережал Байдена.

О лидерстве Байдена сообщает и издание The New York Times. По итогам обработки 89% голосов у Байдена 49,2% голосов, у Трампа - 49,1%.

Мичиган – один из ключевых штатов, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать до окончательного подсчета голосов.

Победа в Мичигане дает 16 голосов выборщиков. Всего для победы на выборах президента необходимо минимум 270 голосов.

Ранее сообщалось, что Байден перехватил лидерство у Трампа в еще одном ключевом штате – Висконсине.

Ожидается, что окончательные результаты выборов будут известны в течение нескольких дней. К примеру, Пенсильвания планирует посчитать голоса до пятницы.
ForUm

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