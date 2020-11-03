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Кипрская Церковь обязана реагировать на самовольное решение архиепископа Хризостома о признании Православной Церкви Украины.

Об этом заявил митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор в интервью телеканалу «ΡΙΚ», комментируя поминание Кипрским Предстоятелем главы ПЦУ.

«Когда нарушаются святые каноны и Устав, мы обязаны реагировать», – сказал митрополит Никифор.

Он также подчеркнул, что  реакция четырех иерархов Кипрской Церкви, которые обвинили архиепископа Хризостома II в нарушении синодальной системы вызвана его действиями, которые не были согласованы со Священным Синодом Церкви.

Архиерей подчеркнул, что не является ни пророссийским, ни проамериканским, а придерживается канонов и Устава Церкви.

«Когда они действуют согласно священным канонам, тогда наша душа радуется, и мы поддерживаем их, но когда эти правила и вневременные церковные традиции, а также сакраментальный порядок и практика нарушаются, тогда мы реагируем и должны реагировать. Потому что, следуя голосу нашей епископской совести, горе нам, если мы будем молчать. Если мы будем тихими рыбами, то тоже становимся сообщниками», – сказал митрополит Никифор.

Кипрский архиерей отметил, что проблема Кипрской Церкви заключается в том, что «некоторые решения были приняты под давлением геополитических, геостратегических и геоэкономических интересов».
ForUm

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