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7 ноября Государственная экологическая инспекция проведет рейд на браконьеров в Малинском районе Житомирской области. К участию приглашаются журналисты, которые вместе с инспекторами смогут принять участие в выявлении нарушений в сфере охраны животного мира, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

В течение охотничьего сезона 2019-2020 годов в Украине выявлено 764 нарушения требований законодательства при использовании объектов животного мира. Больше всего зафиксировано в Полесском округе, в состав которого входит Житомирская область. Охотники осуществляют охоту при отсутствии необходимых документов и используя незаконные средства лова. Кроме того, Житомирщина - лидер по количеству фактов браконьерства за 6 месяцев 2020 года.

Проведение рейдов на территориях охотничьих угодий необходимо не только для фиксации нарушений и взыскания штрафов с виновников. Регулярный контроль помогает предотвращать факты браконьерства, ведь нарушители осознают неотвратимость ответственности за свои действия.

В рейде будет участвовать председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
ForUm

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