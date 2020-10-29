Деснянский районный суд Чернигова признал незаконным и отменил решение Черниговской ОГА о перерегистрации в Православную Церковь Украины православной общины Украинской Православной Церкви в поселке Парафиевка Ичнянского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в решении суда указано, что перерегистрация общины УПЦ «состоялась помимо воли настоящей религиозной общины, без числа членов Приходского собрания и не из числа прихожан, без участия настоятеля и вопреки Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях», способом, который не предусмотрен Уставом и вопреки судебного решения о запрете проводить любые регистрационные действия».

Суд запретил ПЦУ и другим лицам проводить какие-либо действия в отношении имущества общины УПЦ, а Черниговскую ОГА обязал отменить незаконную регистрацию изменений.

Как сообщалось ранее, Свято-Николаевский приход УПЦ в Парафиевке пытались захватить с июня 2019 года. Незаконно перерегистрировать общину активистам ПЦУ удалось 14 сентября 2020 года. В ПЦУ назвали незаконные действия «первой перерегистрацией общины УПЦ в Черниговской области».