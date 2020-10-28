Вадим Гордиевский, учредитель финансовой компании «Альта Капитал» и глава наблюдательного совета инвестиционного фонда «Франклин», подал в суд на издание Mind.ua. Об этом сообщают Vesti.ua
Причиной иска стала публикация на сайте издания, которая, по оценке истца, содержит ряд непроверенных заявлений и порочит деловую репутацию. Вадим Гордиевский требует в суде у издателя сайта ООО «Фьючер Медиа» права на домен Mind.ua в качестве компенсации морального ущерба и выплатить 1 млн грн.
«Отдельные журналисты в Украине дискредитируют свою благородную профессию. Отдельные издания порой также забывают, что нужно быть объективным, а не работать на чьи-то частные интересы. Для финансовой компании «Альта Капитал» деловая репутация — один из главных активов, ведь наши партнеры нам доверяют. Я солидарен с остальными истцами по этой откровенно заказной публикации и готов защищать свое доброе имя в суде. Готовы ли MIND.UA, токсичная журналистка Любовь Величко и дилетант-редактор Евгений Шпитко? Вопрос открытый. Встретимся в суде. Деньги от Mind.ua я также передам на нужды благотворительного фонда Tabletochki», — заявил Вадим Гордиевский.
Хронология событий
- 22 октября интернет-издание Mind.ua опубликовало материал за авторством журналистки Любови Величко. По мнению целого ряда людей и компаний, подавших в суд на издание, в этой статье они обвиняются в противоправных действиях с опорой на непроверенные факты и без доказательной базы.
- 26 октября в суд на Mind.ua подала Алена Дегрик Шевцова, CEO LeoGaming и глава финансовой компании «Леогейминг Пей». Она потребовала 1 млн компенсации ущерба чести, достоинству и деловой репутации, а полученные деньги пообещала передать благотворительному фонду Tabletochki. Напомним, Mind.ua уже проигрывало суд по неправдивым публикациям в адрес Алены Дегрик Шевцовой.
- 27 октября Mind.ua получила иск от коммерческого банка IBOX Bank. Банк потребовал уже 2 млн в качестве компенсации морального ущерба, а также ареста имущества как ООО «Фьючер Медиа», так и журналистки Любовь Величко.
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