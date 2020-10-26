Четыре митрополита Кипрской Церкви обвинили архиепископа Хризостома II в нарушении церковных канонов из-за поминания главы ПЦУ Епифания во время богослужения.

Фото: Ромфея

Как сообщает Центр информации УПЦ, 24 октября митрополит Киккский Никифор, митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Тамасосский Исаия и митрополит Амафундский Николай Кипрской Православной Церкви обратились к архиепископу Хризостому с требованием немедленно отменить антиканоническое и недействительное решение о включении имени Епифания Думенко в Диптих Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Текст обращения митрополитов был опубликован греческим изданием «Ромфея».

В обращении Кипрские архиереи настаивают на своей первоначальной позиции, согласно которой «решение Вселенского Патриарха предоставить «автокефалию» раскольническим структурам Украинской Церкви является произвольным, антиканоническим и антицерковным».

Они также заявляют, что поступок Предстоятеля Кипрской Церкви архиепископа Хризостома, помянувшего имя Епифания Думенко во время богослужения, «несвоевременно, особенно в критические времена, которые переживает Мегалонис из-за турецкой экспансионистской политики».

Кроме того, следует отметить, что своим письмом митрополиты Кипрской Церкви подтверждают, что решение архиепископа Хризостома не было согласовано со Священным Синодом Церкви.

«Действие архиепископа представляет собой вопиющее нарушение синодального, соборного и демократического устройства нашей Православной Церкви и функционирования Православной Церкви Кипра, основанного на этой системе», - заявили митрополиты Кипрской Церкви.

По мнению греческих иерархов, признание ПЦУ «вызвало потрясения в Православной Церкви и на сегодняшний день только Греческая Церковь и Александрийский Патриархат, по причинам, не касающихся данного рассмотрения, признали его. Все остальные поместные Православные Церкви относятся к этому отрицательно».

«Провозглашенный «предстоятелем» Украинской Церкви Вселенским патриархом Варфоломеем (Епифаний Думенко – Ред), не имеет канонического рукоположения, и это потому, что он происходит из раскольнических групп Украинской Церкви. Если бы Всесвятейший Вселенский патриарх действительно желал следовать каноническому порядку предоставления автокефалии Церкви Украины, то он должен был бы (предоставить автокефалию) каноническому митрополиту Киевскому Онуфрию, и на это он должен был бы получить согласие Московского Патриархата, которому он (митрополит Онуфрий – Ред.) подчиняется, а также согласие Поместных Православных Предстоятелей», - отмечается в обращении кипрских митрополитов.

Они также назвали акт Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении «автокефалии» раскольническим структурам Украинской Церкви «действием произвольным, антиканоническим и антицерковным в том смысле, что Украинская Православная Церковь находится в юрисдикции Московского Патриархата, и (эта автокефалия) представляет собой, как было сказано выше, вмешательство в юрисдикцию указанного Патриархата».

В связи с этим Русская Церковь, реагируя на это, обоснованно прервала церковное общение со Вселенским Патриархатом, а также с Церквями Греции и Александрии.

В своем обращении митрополиты Кипрской Церкви призвали Предстоятеля «немедленно отозвать этот его антиканонический и недействительный поступок, и, в то же время, мы просим всех наших епископов Кипрской Церкви совместно потребовать созыва внеочередного Священного Синода для принятия соответствующего решения».