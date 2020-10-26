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В Новоайдарском районе Луганщины контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой «ЛНР». Он находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации, сообщил пресс-центр ведомства.

Боевика задержали непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка.

Им оказался уроженец Сватовского района, который в 2014 году присоединился к пророссийским террористическим группировкам. В составе так называемой «4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР» он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины «Создание террористической группы или террористической организации». Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
ForUm

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