Страны - члены Организации Североатлантического договора (НАТО) усиливают системы коллективной противоракетной и противовоздушной обороны в ответ на увеличение ядерных арсеналов Российской Федерации.

Об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сказал в Брюсселе во время онлайн пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров обороны стран - членов НАТО, сообщает УНИАН.

«Сегодня мы также рассмотрели увеличение российских арсеналов ядерных ракет. Этот вызов является серьезным, и увеличиваются его масштабы и сложность. Страны-члены уже согласовали всесторонний комплекс политических и военных мер реагирования», - заявил Столтенберг.

Сегодня министры обороны провели оценку прогресса Альянса по этим мероприятиям.

«Союзники получают новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Пэтриот» и SAMP/T. Мы также укрепляем наши современные обычные виды вооружений. Страны-члены инвестируют в эти новые платформы, в том числе в истребителе пятого поколения», - добавил Столтенберг.

Отдельно он отметил, что одновременно страны-члены Альянса полноценно привержены контролю над вооружениями и политике разоружения.