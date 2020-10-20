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Соединенные Штаты заявляют, что милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает безопасности не только Украины, но и других стран.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

«Оккупация Россией и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым - это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине», - написала Ортагус.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что проводимый Россией в Крыму незаконный призыв на воинскую службу является военным преступлением и прямо запрещен международным гуманитарным правом.

 
ForUm

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