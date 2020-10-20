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Служба безопасности Украины блокировала в Одессе транзит через нашу страну 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как «боевой наркотик Исламского государства», сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт «Южный», где был скрыт в контейнере со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников.

Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение. Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который скрыли пакеты с психотропным веществом. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт.

После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого - по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты правоохранителями.

На черном рынке изъятый ​​товар оценивается в более 30 млн долларов.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.
ForUm

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