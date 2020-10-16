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В Луганской области Служба безопасности Украины выявила два схрона с военными средствами поражения на дне обмелевших водоемов, сообщает пресс-центр СБУ.

Один из тайников правоохранители нашли в Новоайдарском районе на берегу реки Айдар вблизи села Маловендливка. В нем хранилось пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм.

Второй схрон правоохранители обнаружили на дне высохшего озера у села Старый Айдар Станично-Луганского района. С тайника изъято 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.

По данным правоохранителей, обе тайника были заложены в 2014-2015 годах. Правонарушители спрятали их под водой, однако, из-за засухи, схроны оказались у поверхности почвы.

Содержание опасных арсеналов обнаружено и уничтожено во взаимодействии с Национальной полицией и взрывотехнической службой ГосЧС.

 
ForUm

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