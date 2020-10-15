Луганский клуб после успешного прошлого сезона в чемпионате Украины выступает не слишком удачно. После пяти туров в новом розыгрыше премьер-лиги «Заря» идет за пределами топ-8 с одной победой в кармане. Такой старт изменил котировки букмекерских контор, передает источник «Фаворит». Изначально букмекеры не сомневались, что «Заря» будет биться а топ-3, но сейчас коэффициенты на такое высокое место луганского клуба немного выросли.

Форвард сборной Ирана в качестве усиления

Однако после двух трансферов «Зари» букмекерская контора Париматч понизила котировки на луганскую команду. Эксперты этой компании уверены, что новички помогут «Заре» выправить положение в премьер-лиге. Новые коэффициенты на подопечных Виктора Скрипника можно посмотреть на сайте букмекера. Также можно установить приложение Париматч на iOS или Android для быстрого доступа к сервисам и котировкам.

Два трансфера «Зари» – это Аллахьяр Сайядманеш и Сергей Гринь. 19-летнего форварда сборной Ирана руководство луганского клуба купило у «Фенербахче». Турецкий клуб согласился отдать Аллахьяра в аренду на полтора года. Уже известно, что Сайядманеш выбрал себе в новом клубе девяностый игровой номер. Игрока также внесли в клубную заявку для участия в УПЛ и Кубке страны. Турецкие СМИ пишут о том, что в договоре между «Зарей» и «Фенербахче» прописана опция выкупа контракта Аллахьяра по истечении срока аренды. Цена футболиста – три с половиной миллиона евро. Отметим, что первую часть прошлого сезона иранский футболист провел в «Фенербахче», появившись на поле в двух встречах. После этого он ушел в аренду в «Истанбулспор», где отметился семью поединками.

Что же касается Сергея Гриня, этот 26-летний универсальный хавбек подписал с «Зарей» соглашение сроком на два с половиной года. Гринь является воспитанником Академии «Шахтера», в его карьере также были «Ильичевец», «Олимпик», киевский «Арсенал» и «Верес». Последним клубов Сергея был «Вайле», но летом он договорился о расторжении контракта с этой командой. Поэтому в «Зарю» Гринь перешел на правах свободного агента.

Кого еще ждали в «Заре»?

Защитника Артема Шабанова из киевского «Динамо». Главный тренер киевлян Мирча Луческу не видит его в основной обойме игроков, поэтому Шабанова собирались отдать в аренду. Центральный защитник пригодился бы «Заре», но луганский клуб не был настолько заинтересован в игроке, чтобы подписывать с ним контракт. В итоге, Шабанов остался в Киеве, где в составе «Динамо» пока не провел ни одного матча.

Также руководство «Зари» объявило об уходе форварда Дениса Янакова. До кона текущего сезона он будет выступать за «Ингулец» на правах аренды. Отметим, что Янаков перебрался в «Зарю» прошлым летом, когда луганский клуб приобрел его у «Динамо». Но получить место в основном составе «Зари» Денис не смог. Теперь 21-летний форвард отправляет за игровой практикой в составе новичка УПЛ.