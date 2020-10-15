Уколы красоты манят обещанием вернуть молодость. Но ботокс и мезотерапия – процедуры не из приятных, кроме того, есть противопоказания. Поэтому не все готовы отправиться в косметологический салон за инъекционным омоложением. Могут ли кремы, маски и сыворотки стать альтернативой инъекциям, и какие компоненты искать в составе антивозрастной косметики?

Омолаживающая косметика: правда или миф

На скорость старения влияет сочетание множества факторов: УФ-излучение, окислительные стрессы, действие свободных радикалов, вредные привычки, гормональные нарушения и прочее. Секрет вечной молодости еще не разгадали, но наработки экспертов в этой области помогают существенно замедлить увядание. Так появилась армия косметических средств с омолаживающим эффектом. Например, интернет-магазин Ламбре предлагает целый раздел с формулами anti-age.

Важно понимать, что у каждого продукта есть предел возможностей. Но если выбирать и совмещать омолаживающую косметику правильно, удастся долгие годы выигрывать борьбу за молодость.

Антивозрастные компоненты: выбираем эффективные

Активных компонентов, призванных бороться со старением, тысячи. Это витамины и антиоксиданты, пробиотики, отбеливающие ингредиенты и многое другое. Приведем список самых эффективных.

Фитостволовые клетки. Активизируясь, они заставляют «задремавшие» клетки кожи активнее обновляться, за счет чего кожа заметно омолаживается. Например, крем со стволовыми клетками красного риса предлагает официальный сайт Lambre, в Украину его доставляют напрямую из европейских лабораторий.

Гиалуроновая кислота. Высокомолекулярная работает в верхних слоях кожи, низкомолекулярная проникает вглубь. Серия кремов и сывороток с этим компонентом также есть в коллекции Ламбре.

Пептиды. Выделяют несколько групп пептидов разной направленности. Одни улучшают рельеф, вторые тонус, третьи укрепляют защитный потенциал кожи. Пептиды-активаторы часто используют в кремах под глаза, они ускоряют лимфоток и снимают отечность.

Фруктовые кислоты (АНА-кислоты). Отшелушивают мертвые клетки и стимулируют обновление кожи. Часто их комбинируют, в геле-пилинге Lambre эффективное сочетание молочной, яблочной, винной, гликолевой и лимонной кислот. У каждой из них свой «талант» омоложения.

Витамин А. Это группа компонентов, известных как ретиноиды. Выравнивают рельеф, улучшают цвет лица, осветляют пигментацию.

Среди омолаживающих компонентов есть и редкие, например, молозиво, экстракты натурального жемчуга, золота, платины, черной и зеленой икры. Такие ингредиенты использует компания Ламбре, Украина знакома с этим брендом более 20 лет.

Инъекционные препараты вводятся в глубокие слои кожи и быстро запускают процессы восстановления. На пути косметики больше препятствий, поэтому мгновенного результата ждать не приходится. Зато кремы, маски и сыворотки с омолаживающими компонентами обеспечивают безопасный, долговременный накопительный эффект, а также удовольствие от ухода за собой.