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Уколы красоты манят обещанием вернуть молодость. Но ботокс и мезотерапия – процедуры не из приятных, кроме того, есть противопоказания. Поэтому не все готовы отправиться в косметологический салон за инъекционным омоложением. Могут ли кремы, маски и сыворотки стать альтернативой инъекциям, и какие компоненты искать в составе антивозрастной косметики?

Омолаживающая косметика: правда или миф

На скорость старения влияет сочетание множества факторов: УФ-излучение, окислительные стрессы, действие свободных радикалов, вредные привычки, гормональные нарушения и прочее. Секрет вечной молодости еще не разгадали, но наработки экспертов в этой области помогают существенно замедлить увядание. Так появилась армия косметических средств с омолаживающим эффектом. Например, интернет-магазин Ламбре предлагает целый раздел с формулами anti-age.

Важно понимать, что у каждого продукта есть предел возможностей. Но если выбирать и совмещать омолаживающую косметику правильно, удастся долгие годы выигрывать борьбу за молодость.

Факты про anti-age, о которых вам никто не говорил | Marie Claire

Антивозрастные компоненты: выбираем эффективные

Активных компонентов, призванных бороться со старением, тысячи. Это витамины и антиоксиданты, пробиотики, отбеливающие ингредиенты и многое другое. Приведем список самых эффективных.

  • Фитостволовые клетки. Активизируясь, они заставляют «задремавшие» клетки кожи активнее обновляться, за счет чего кожа заметно омолаживается. Например, крем со стволовыми клетками красного риса предлагает официальный сайт Lambre, в Украину его доставляют напрямую из европейских лабораторий.
  • Гиалуроновая кислота. Высокомолекулярная работает в верхних слоях кожи, низкомолекулярная проникает вглубь. Серия кремов и сывороток с этим компонентом также есть в коллекции Ламбре.
  • Пептиды. Выделяют несколько групп пептидов разной направленности. Одни улучшают рельеф, вторые тонус, третьи укрепляют защитный потенциал кожи. Пептиды-активаторы часто используют в кремах под глаза, они ускоряют лимфоток и снимают отечность.
  • Фруктовые кислоты (АНА-кислоты). Отшелушивают мертвые клетки и стимулируют обновление кожи. Часто их комбинируют, в геле-пилинге Lambre эффективное сочетание молочной, яблочной, винной, гликолевой и лимонной кислот. У каждой из них свой «талант» омоложения.
  • Витамин А. Это группа компонентов, известных как ретиноиды. Выравнивают рельеф, улучшают цвет лица, осветляют пигментацию.

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Среди омолаживающих компонентов есть и редкие, например, молозиво, экстракты натурального жемчуга, золота, платины, черной и зеленой икры. Такие ингредиенты использует компания Ламбре, Украина знакома с этим брендом более 20 лет.

Инъекционные препараты вводятся в глубокие слои кожи и быстро запускают процессы восстановления. На пути косметики больше препятствий, поэтому мгновенного результата ждать не приходится. Зато кремы, маски и сыворотки с омолаживающими компонентами обеспечивают безопасный, долговременный накопительный эффект, а также удовольствие от ухода за собой.
ForUm

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