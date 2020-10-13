Свитшоты наверняка есть в гардеробе у каждого. Это повседневная одежда, которая доказала не только свое удобство, но и универсальность. Эта вещь удобна, почти настолько, как и пижама, и защитит от неприятной погоды осенью или зимой. Но все же обычный свитшот нельзя назвать слишком нарядным предметом гардероба. Хотя все можно исправить, если нанести на него рисунок. Заказать свитшот со своим рисунком гораздо оригинальнее, чем купить готовый в магазине, а потом то и дело ловить взглядом на улице людей в точно таких же одеждах. А вот если заказать свитшот с рисунком собственного производства, тогда такой неприятности получится избежать.

Так что с оригинальным и красивым рисунком свитшот станет не просто повседневной одеждой, несущей только практичные задачи, главная из которых в сохранении тепла. На самом деле после нанесения изображения, свитшот станет украшением вашего гардероба. В нем можно будет пойти на прогулку или вечеринку.

Почему стоит заказывать индивидуальный рисунок для свитшота

Студия «Отпечаток» профессионально занимается переносом оригинальных изображений на ткань любого типа. Если у вас есть обычный свитшот, который хотите сделать произведением искусства за счет нанесения на него какого-то рисунка, тогда вам точно следует обращаться в «Отпечаток».

Специалисты компании будут только рады предоставить клиентам разнообразные виды печати. Каждый тип переноса изображения на ткань позволяет работать с различными видами ткани, не повреждая её и перенося рисунок с максимальной четкостью.

Тематика, с которой готова работать компания, также самая разная, поскольку принты, что хотят нанести на одежду клиенты, также могут сильно отличаться. Чаще всего запрашивают патриотичные или романтичные картинки, праздничные рисунки и не только. И для каждого изображения индивидуально подбирается формат печати, краски и используемые эффекты. Все это делается для того, чтобы добиться максимально качественного результата.

Более того, компания «Отпечатка» может работать не только с индивидуальными заказами. Для неё не является проблемой отпечатать большие тиражи свитшотов. Это очень выгодное предложение для дизайнеров, которые хотят запустить в продажу свою линию одежды. Студия отпечатает оригинальные рисунки на ткани так быстро, как это возможно.

Есть возможность отпечатки однотипных рисунков на всей партии или же наносить оригинальный рисунок на каждую вещь по отдельности. Вариант и тип работы выбирает заказчик. Хотя следует понимать, что некоторые типы печати такой возможности не предлагают. Тем не менее, если хотите получить яркий и стильный свитшот, с оригинальным рисунком и за смешные деньги, стоит обратиться к профессионалам.

К тому же у сотрудников компании есть множество своих оригинальных идей для печати рисунков на одежде. Если у вас возникают с этим затруднения, всегда можно спросить совета, и получить аргументированный и четкий ответ. А при желании, даже воспользоваться оригинальными рисунками компании, которые займут почетное место на вашем свитшоте.