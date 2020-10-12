Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пути к НАТО и полноценное членство в Альянсе является реальной перспективой.

Как передает Укринформ, такое мнение он высказал в интервью на британском шоу BBC HARDtalk.

«А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, и поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим», - отметил Зеленский.

Он добавил, что иностранным государствам, в том числе США и странам Евросоюза, необходимо поддерживать Украину, «если вы не хотите ее потерять», а членство в НАТО - это важнейшая поддержка.