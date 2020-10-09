Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», которую спонсировали с территории РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях. Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы «ботофермы» использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Сотрудники СБ Украины также зафиксировали, что мощности указанной «ботофермы» использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование. В частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 3 сим-банка емкостью 128 каналов, 3 сим-банка емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято более 6000 SIM-карты, черновые записи регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.

В рамках досудебного следствия по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины следователями органов безопасности проверяются факты причастности к функционированию указанных комплексов представителей спецслужб страны-агрессора.