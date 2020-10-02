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В Нижнем Новгороде журналистка совершила акт самосожжения и обвинила в своей смерти российскую власть.

Об этом сообщает «Штаб Навального в Нижнем Новгороде».

ЧП произошло у здания местного УВД. Женщина не выжила.

Погибшей оказалась главный редактор издания Koza Press Ирина Славина.

Вчера у Славиной был обыск в рамках выдуманного уголовного дела.

Накануне происшествия Славина оставила пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
ForUm

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