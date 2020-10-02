Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении сотруднику Управления СБУ в Харьковской области.

По данным пресс-службы бюро, подозреваемый без разрешений хранил дома автомат «АКС-74», более 3000 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия. Кроме того, во время санкционированного обыска в его доме обнаружили психотропное вещество – амфетамин общей массой более 12 граммов.

Таким образом, сотрудник СБУ подозревается в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и в приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Операция по разоблачению правонарушителя состоялась при содействии управления ГУ ВБ СБУ. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.