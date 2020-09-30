Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали каналы распространения из РФ и так называемой «ДНР» деструктивной информации с использованием «ботоферм», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети Интернет в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране.

Для организации противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи. Сотрудники СБ Украины установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны. Оплату от заказчиков они получали через запрещенные российские платежные системы.

Во время проведения обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, в частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банкаи емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP- шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято 8000 SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов так называемой «ДНР» и России.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.