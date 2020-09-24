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Служба безопасности Украины разоблачила прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области на получении неправомерной выгоды за открытие уголовного производства по захвату земельного участка, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, местная жительница обратилась к прокурору с заявлением о незаконном завладении ее приусадебной территорией возле загородного частного дома. За внесение соответствующих сведений в единый реестр досудебных расследований и проведения других процессуальных действий по данному факту чиновник требовал от потерпевшей деньги.

Правоохранители задержали прокурора на рабочем месте при получении всей суммы взятки. В ходе задержания фигурант пытался избавиться вещественных доказательств, выбросив купюры в окно.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному планируется сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
ForUm

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