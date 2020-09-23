Компания Vinson специализируется на производстве мебели, которая идеально дополнит интерьер. При производстве используется современное оборудование и качественные материалы, что гарантирует надежность, безопасность и длительный срок службы изделий. С помощью специалистов компании вы обставите комнату стильно и со вкусом. При этом каждый предмет мебели будет практичен и эргономичен.

Обратившись в Vinson, вы сможете выбрать модель из каталога на сайте. Если же не найдете ничего подходящего, то закажите индивидуальный дизайн-проект. Мастера компании выезжают на замер в пределах Киева, учитывают пожелания и разрабатывают оригинальные варианты.

Мебель на заказ будет актуальна в тех случаях, когда хочется необычных решений. Также проекты востребованы при нестандартных размерах помещения. Специалисты подберут тот вариант, который подойдет именно вам. И не важно, необходима мебель для больших или маленьких комнат. Благодаря продуманным решениям вы сможете грамотно организовать пространство, скрыть от посторонних глаз личные вещи и аксессуары. Воспользуйтесь помощью профессионалов, оформив заказ на сайте.

Разнообразие вариантов для каждого клиента

При обращении в компанию Vinson вы можете заказать мебель и другие изделия для комнат в желаемом стилистическом направлении. В каталоге предложены:

Кухонные гарнитуры. По ссылке https://vinson.com.ua/kitchen/ вы найдете прямые и угловые варианты. Не менее популярны кухни со столом-островом. Шкафы и гардеробные. Представлены в нескольких вариантах и размерах. Вы можете выбрать шкафы-купе или мебель с распашными дверцами, а также заказать практичную гардеробную. Межкомнатные двери. Выбирайте глухие полотна, варианты с витражом или потайной коробкой. Деревянные лестницы. Вы можете выбрать варианты с прямыми линиями, лаконичными формами. Также доступны винтовые лестницы.

При заказе мебели обратите внимание на ее стиль. Предложены изделия в классическом направлении, модерне, кантри, лофте. Разнообразие вариантов позволит создать уютную и комфортную атмосферу, не нарушая единого стилистического ансамбля. При оформлении заявки можно выбрать не только модель, но также материал, цвет, используемую фурнитуру и элементы декора.

Преимущества сотрудничества с мебельной компанией Vinson

Компания Vinson — надежный производитель мебели. Работая на рынке не первый год, мастера ориентируются в современных тенденциях и стилистических направлениях. Они подскажут, какая модель подойдет для вашей квартиры, при необходимости подберут оптимальные цветовые сочетания.

Дополнительные плюсы сотрудничества с компанией Vinson заключены в следующем:

Возможность выбора мебели из каталога или создания индивидуального проекта. Использование натуральных материалов (дерево) или качественных заменителей (МДФ). Надежность и безопасность мебели, длительный срок службы. Гарантия 12 месяцев на приобретенные гарнитуры. Регулярные акции, а также действующие скидки при заказе от 150 000 гривен.

Сотрудничая с надежным производителем, вы получите качественную мебель. Для связи с менеджерами предложено несколько вариантов, что позволяет воспользоваться наиболее подходящим (телефонный звонок, электронная почта, онлайн-чат).