Компания ETS Group — ваш бизнес в надежных руках!

Являясь официальным дилером известных брендов, организация ETS GROUP поставляет машины и оригинальные запчасти от Volvo, Mecalac и SDLG, Goodyaer и Sennebogen, Goldhofer и Faresin. Выбирайте спецтехнику для конкретного вида работ, соответствующую требованиям. С ее помощью будет эффективно организован рабочий процесс, увеличена производительность труда.

Удовлетворите потребности бизнеса в полном объеме, выбрав спецтехнику с требуемыми параметрами. При возникновении вопросов обращайтесь к менеджерам. Консультанты подскажут, какие машины подойдут для выполнения поставленных задач, предложат модели и проинформируют о ценах, сроках доставки по городам Украины. Вы получите консультацию от профессионалов, которые разбираются в видах и типах спецтехники, параметрах, сферах использования. Звоните по указанным на сайте номерам телефонов, и менеджеры помогут в выборе.

Разнообразие спецтехники — качество от профессионалов

Компания ETS Group поставляет спецтехнику от проверенных брендов. При производстве используются качественные материалы, на каждом этапе проводится проверка на соответствие регламентам. Это является гарантией надежности машин и длительного срока эксплуатации.

В каталоге компании представлена техника следующего типа:

строительная и дорожно-строительная;

карьерная и сельскохозяйственная;

подъемные краны и тралы.

Помимо новых машин, в компании ETS Group представлена техника с наработкой. Она дешевле, но это не снижает ее качество. Модели прошли полную диагностику, надежны и работоспособны. Вы сможете сразу запустить машины в производство, как только получите их после покупки. На них распространяется гарантия и сервисная поддержка.

Спецтехника отличается по параметрам: грузоподъемности, эксплуатационной массе и др. Новые модели — это совершенство от мастеров, что обусловлено использованием продуманных решений. К примеру, в кабинах монтируются кондиционеры для комфортной работы в летний зной.

Преимущества сотрудничества с компанией ETS Group

Компания ETS Group работает по Украине. Офисы расположены в Киеве, Львове, Краматорске и Днепре. Менеджеры прошли соответствующую подготовку, владеют полной информацией о спецтехнике. Консультанты помогут подобрать технику, которая подойдет для бизнеса. Предоставьте сведения о запланированных работах, и вам предложат варианты на выбор.

В каталоге доступна спецтехника, применяемая в разных отраслях промышленности и строительства. При ее использовании вы забудете о сбоях, наладите рабочий процесс. Благодаря внедрению новых технологий машинами легко управлять, они прослужат в течение длительного срока.

Помимо продажи спецтехники, в ETS Group доступно сервисное обслуживание. Диагностика проводится мастерами, обученными на заводах-изготовителях. Для ремонта закуплено необходимое оборудование, также поставляются оригинальные запчасти и расходные материалы. Дополнительно предусмотрены мобильные группы, выезжающие на диагностику в назначенное место. Сотрудничая с официальным дилером, вы получите полный комплекс услуг и снизите вероятность сбоев в работе техники.